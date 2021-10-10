«الأرصاد» تعلن موعد بداية فصل الشتاء: التقلبات الجوية واردة حاليا «فيديو»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الظاهرة الجوية الموجودة هذه الفترة هي الشبورة المائية، ولكنها غير مؤثرة على حركة الطرق ولكن يجب الحذر أثناء القيادة، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على الوجه البحري يكون من درجة لدرجتين أما جنوب الصعيد يكون ارتفاع درجات الحرارة يكون من 3 درجات لـ4 درجات مئوية.

فصل الخريف مستمر معنا حتى يوم 20 ديسمبر

وأضاف مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن فصل الخريف مستمر معنا حتى يوم 20 ديسمبر ويبدأ فصل الشتاء اعتبارا من يوم 21 ديسمبر.

وأشار شاهين، إلى أن التقلبات الجوية واردة في فصل الخريف، خصوصًا أن فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، ولكن معظم أيامه تشهد اعتدالًا بدرجات الحرارة، ولكن وارد في النصف الثاني من فصل الخريف يكون هناك تقلبات جوية وحالات ممطرة سواء على شمال وجنوب البلاد، ولكن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنوه عن حالات عدم الاستقرار أولا بأول.

التقلبات الجوية تكون على مناطق من شمال البلاد السواحل الشمالية

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء مستقرة خلال هذه الفترة ولكن مع التقلبات الجوية تكون على مناطق من شمال البلاد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وأحيانًا يمتد منخفض السودان لينشئ حالة من عدم الاستقرار على جنوب مصر وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشد شاهين، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية، وهو أمر ضرورة جدا هذه الفترة، خصوصًا وأن فصل الخريف يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، فيجب متابعة النشرة الجوية لمتابعة كل ماهو جديد بحالة الطقس.