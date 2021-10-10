مدير مرور وحدة القناطر الخيرية يعثر على 21500 جنيه ويسلمها لصاحبها

عثر النقيب هاني حمدى حجازي، رئيس وحدة مرور القناطر الخيرية، على حقيبة بها 21500 جنيه ومفاتيح وصورة لبطاقة تحقيق شخصية على أحد النوافذ بالوحدة، خلال تفقده سير العمل التأكد من سرعة إنجاز مطالب المواطنين وتسهيل الإجراءات لهم.

وحرص مدير الوحدة على إخطار اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بالواقعة، وقام بفحصها، ووجد بداخلها المبلغ المالي وصورة لتحقيق الشخصية للمدعو «إم خ س»، 34 سنة، عامل، مقيم في باسوس دائرة المركز، وقام بالكشف عن بيانات صاحب الحقيبة عبر جهاز الحاسب الآلي بالوحدة، وتبين وجود رقم هاتف له، وتواصل معه لسؤاله عما إذا كان قد فقد شيئا، فأدلى صاحبها بمواصفاتها ومحتوياتها فقام بتحرير محضر بمركز شرطة القناطر لتسليمها لصحابها.

تفاصيل العثور على مبلغ مالي مفقود بـ«مرور القناطر»

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود مذكرة محررة من مدير وحدة مرور القناطر الخيرية، بعثوره على حقيبة صغيرة بها مبلغ 21500 جنيها معلقة بأحد الشبابيك بالوحدة، وبداخلها المبلغ المالي وصورة بطاقة.

صاحب المبلغ المالي يوجه الشكر لضابط مرور القناطر

وبالفحص تبين أنه أثناء مرور النقيب هاني حمدي حجازي رئيس وحدة مرور القناطرالخيرية بالوحدة، لاحظ وجود حقيبة صغيرة سوداء اللون على إحدى نوافذ الوحدة من الخارج، وبفحص الحقيبة تبين احتوائها على مبلغ مالي وميدالية مفاتيح، وصورة لبطاقة تحقيق شخصية وجري التواصل مع صاحبها من على قاعدة البيانات الخاصة بالوحدة والتوصل له وتسليمه المبلغ المالي حيث وجه الشكر لرجال مرور القناطر علي إعادة الحقيبة والمبلغ المالي.