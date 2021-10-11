درجات الحرارة اليوم الإثنين 11-10-2021 في مصر.. تصل لـ42 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11-10-2021، على جميع محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 20

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 29 19

سيوة 32 17

بورسعيد 27 24

دمياط 28 24

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 33 24

طابا 32 22

كاترين 31 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 20

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 36 19

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 27

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 26

الوادي الجديد 38 20

شلاتين 36 23

أبو رماد 36 22

حلايب 32 23

رأس حدربة 33 22.

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 40 28

المدينة 41 29

الرياض 37 23

المنامة 34 28

أبو ظبي 36 28

الدوحة 37 30

الكويت 39 22

دمشق 31 13

بيروت 28 24

عمان 30 19

القدس 27 17

غزة 28 22

بغداد 36 17

مسقط 32 27

صنعاء 23 13

الخرطوم 37 29

طرابلس 24 18

تونس 23 16

الجزائر 23 17

الرباط 28 17

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد طقس حار، يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّه خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يصبح معتدلا على جنوبي سيناء والصعيد، فضلا عن توقعات بسقوط أمطار على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة بنسبة سقوط تصل إلى 20% تقريبا.