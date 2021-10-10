أجايي يهدد الأهلي بسبب 216 ألف دولار

مازالت العلاقة بين مسؤولي النادي الأهلي والنيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، متوترة للغاية، خلال الأيام القليلة الماضية، وقبل غلق باب القيد للموسم الجديد.

وازداد التوتر بسبب إصرار الأهلي على وضع اللاعب بقائمة الانتظار، نظرا لاكتمال عدد الأجانب بالقائمة الأساسية، وعدم موافقته على الخروج إلى أي ناد آخر عن طريق الأحمر.

وطلب جونير أجايي، من مسؤولي الأهلي، الحصول على مستحقاته كاملة، وتقدر بنحو 900 ألف دولار، والاستغناء عن خدماته بشكل نهائي، في ظل عدم حاجة الجهاز الفني لخدمات اللاعب بالموسم الجديد.

لمزيد من التفاصيل من هنا