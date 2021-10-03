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أجايي خارج حسابات فاركو في الموسم الجديد

كتب:

أحمد خالد
03:22 م | الأحد 03 أكتوبر 2021
أجايي

أجايي

خرج النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من حسابات نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث رفض مسؤولو النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، فكرة التعاقد مع النجم النيجيري، مفضلين التعاقد مع لاعب آخر في نفس مركزه خلال الفترة المقبلة.

وقررت إدارة النادي الأهلي، وضع جونيور أجايي، على قائمة الانتظار بعد عدم التوصل لقرار نهائي يخص مستقبل اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفي. 

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