انطلق العام الدراسي الجديد 2022/2021، أمس السبت الموافق 9 أكتوبر، بمختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، وترصد «الوطن»، أسعار الكتب الخارجية 2022 للمرحلة الإعدادية، في جميع المقررات الدراسية، وفقا لجولة أجرتها «الوطن» في مواقع التسوق الإلكتروني وعدد من المكتبات بمنطقة الدقي.

أسعار الكتب الخارجية 2022 للمرحلة الإعدادية

وجاءت أسعار الكتب الخارجية 2022 للمرحلة الإعدادية، كالتالي:

أسعار الكتب الخارجية 2022 للصف الأول الإعدادي

ـ يبلغ سعر كتاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية 32 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة العلوم يصل سعره لـ32 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة اللغة العربية يصل سعره لـ45 جنيها.

- كتاب الفايز في ماد الكمبيوتر يصل سعره لـ30 جنيهًا.

- كتاب الأضواء في مادة العلوم يصل سعره لـ35 جنيهًا.

- كتاب الأضواء في مادة الدراسات الاجتماعية يصل سعره لـ35 جنيهًا.

- كتاب الأضواء في مادة اللغة العربية يصل سعره لـ45 جنيهًا.

اسعار الكتب الخارجية 2022 الصف الثاني الإعدادي

ـ كتاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية يصل سعره لـ32 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة العلوم يصل سعره لـ32 جنيهًا.

- كتاب الأضواء في مادة الدراسات الاجتماعية يصل سعره لـ35 جنيهًا.

- كتاب الأضواء في مادة العلوم يصل سعره لـ35 جنيهًا.

- كتاب جيم إنجليزي يصل سعره لـ40 جنيهًا.

- كتاب المعاصر في مادة اللغة الإنجليزية يصل سعره لـ39 جنيهًا.

- كتاب المعاصر في مادة الرياضيات يصل سعره لـ32 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية 2022 للصف الثالث الإعدادي

ـ كتاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية يصل سعره لـ35 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة العلوم يصل سعره لـ35 جنيهًا.

- كتاب الامتحان في مادة اللغة العربية يصل سعره لـ47 جنيهًا.

- كتاب المعاصر في مادة اللغة الإنجليزية يصل سعره لـ40 جنيهًا.

- كتاب جيم إنجليزى يصل سعره لـ42 جنيهًا.