المدارس تستقبل 21 مليون طالب في بداية العام الدراسي الجديد

تستقبل جميع المدارس الحكومية والخاصة، صباح اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري، ما يقرب من 21 مليونا و875 ألفا و270 طالبا، مع بداية العام الدراسي الجديد، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه، للحد من انتشار الفيروس، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، علاوة على مطالبة الوزارة أولياء الأمور بضرورة سداد المصروفات الدراسية المحددة سواء في المدارس الحكومية أو الرسمية لغات.

التعليم: تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا مع بداية العام الدراسي الجديد

وانتهت وزارة التربية والتعليم، من تجهيز 57 ألفًا و749 غرفة عزل كورونا في المدارس، بواقع 48 ألفًا و580 غرفة بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، و9 آلاف و169 غرفة بالمدارس الخاصة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد في المدارس، مؤكدة أنه تم تجهيز غرفة العمليات المركزية في الوزارة، لمتابعة سير العملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير الدراسة.

التعليم: تجهيز غرفة عمليات لمتابعة سير الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد، حضوريا في جميع المدارس، وأنه سيتم تسجيل الغياب والحضور من أول أيام بدء الدراسة، موضحا أن الوزارة لديها ما يقرب من 57 ألفًا و749 غرفة عزل كورونا بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع بدء الدراسة، لعزل أى حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها.

وزير التعليم: تسجيل الغياب والحضور تزامنا مع أول أيام العام الدراسي الجديد

وحذر الوزير، خلال حديثه لـ «الوطن»، من العقاب البدني للطلاب، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية، خضعت لعمليات تعقيم وتطهير، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، منوها إلى أنه لن يسمح لأى طالب مصابة بفيروس كورونا أو مخالط بدخول المدرسة.

وزير التعليم يحذر من العقاب البدني للطلاب تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

وقال وزير التربية والتعليم، إنه في حال حدوث إصابة مؤكدة أو أكثر يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات، وتنفيذ آليات الغلق، طبقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم 28 بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، موضحا أنه في حال حدوث اختلاط إيجابي لحالة صحية مؤكدة يتم عزل الطالب منزليا، ومتابعة حالته شريطة إخطار ما يفيد مخالطته لحالة إيجابية مؤكدة.

وزير التعليم: حال حدوث اختلاط إيجابي لحالة صحية مؤكدة يتم عزل الطالب عزل منزلي

يذكر أن بدأت الدراسة في العديد من المدارس أمس، في 12 محافظة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.