المساجد تحث العراقيين على التوجه لمراكز الاقتراع خوفا من سيناريو 2018

بعد ساعات من فتح مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد، ناشدت مساجد العراق، المواطنين، بالتوجه إلى مراكز الاقتراع، في ظل تسجيل نسب إقبال قليلة، خوفا من تكرار سيناريو انتخابات عام 2018، التي كانت نسبة المشاركة فيها 44%، وهو ما فجّر احتجاجات واسعة، وفق شبكة «سكاي نيوز العربية».

تفاصيل الانتخابات العراقية

ومن المقرر أن يتوجه قرابة 25 مليون عراقي للتصويت في هذه الانتخابات الخاصة بالتحالفات والقوائم المتنافسة، ويجري التصويت حتى تغلق مراكز الاقتراع فى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لبغداد، ويتنافس أكثر من 3 آلاف مرشح في الانتخابات العراقية على 329 مقعدا في البرلمان العراقي، ومن المقرر أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة.

كلمة الرئيس العراقي عن الانتخابات البرلمانية

ووفق وكالة الأنباء العراقية، فإن الرئيس العراقي برهم صالح، قد صرّح بأن هذه الانتخابات هي الأهم في تاريخ العراق الحديث، واعتبرها فرصة لتصحيح المسارات الخاطئة، وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، فإن القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية قد بدأت بالانتشار في بغداد من أجل تأمين العملية الانتخابية.

تأمين الانتخابات البرلمانية

ومن جهتها، كشفت مصادر أمنية عن صدور قرارات بإغلاق مداخل المحافظات والمطاعم والمولات ومنع حركة الدراجات بالتزامن مع إجراء الاقتراع العام في العراق.

ودعا رئيس مفوضية الانتخابات العراقية القاضي جليل عدنان خلف، المواطنين، للتصويت المكثف في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى الاستعداد الكامل لإجراء عملية التصويت في بيئة آمنة.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت الملصقات والإعلانات الخاصة بالتحالفات والقوائم المتنافسة بمختلف المدن والمحافظات العراقية، بالإضافة إلى أرقام تسلسل المرشحين الحزبيين والمستقلين، الأمر الذي أثار غضب العديد من النقاد والفنانين العراقيين، ممن اعتبروا هذا الكم الضخم والعشوائي من جداريات ولوحات الدعاية الانتخابية، أشبه بتشويه بصري للمشهد في مختلف مدن العراق وبلداته.