14 لجنة برلمانية تجري انتخابات مكاتبها بمجلس الشيوخ اليوم

يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأربعاء، لإجراء الانتخابات النوعية للجان البرلمانية للمجلس وعددها 14 لجنة، ويتم اختيار رئيس ووكيلين وأمين للسر.

فتح باب الترشح للجان البرلمانية

ويشهد المجلس، اليوم، عقد 3 جلسات تشمل كل إجراءات انتخابات اللجان النوعية، وحرصت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل، على ترتيب كل القاعات المخصصة للجان لإجراء الانتخابات الداخلية.

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

تعديل رغبات الانضمام للجان البرلمانية

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أعلن في الجلسة البرلمانية أمس الثلاثاء، فتح باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، وأمهل الأعضاء مدة زمنية حتى الثانية مساء أمس الثلاثاء، لتلقي طلبات تعديل الرغبات، استعدادا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان غدا.

إجراءات الانضمام للجان النوعية

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

منافسة في انتخابات اللجان النوعية

وتشهد اللجان النوعية لمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة برلمانية إجراء الانتخابات، اليوم، بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

إعلان نتائج انتخابات اللجان

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

تعاون نيابي بين الغرفتين

ويعد مجلس الشيوخ هو إحدى غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة، في إطار من التعاون بين الغرفتين.