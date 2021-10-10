طبيب: تحدي بلع البروتين دون إضافات قد يسبب الفشل الرئوي

انتشرت، عبر تطبيق «تيك توك»، مقاطع فيديو تروج لتحدي خطير بين مستخدمي التطبيق عبارة عن إفراغ معلقة من البروتين بالفم مباشرة دون خلطها بأي سوائل سواء ماء أو لبن، وبعد انتشار هذا التحدي على المنصة، قالت صحيفة «ديلي ميل» إن عدد مشاركات هذه الفيديوهات بلغت أكثر من 8.2 مليون مشاركة، حيث يراود أحلام أغلب الشباب النجاح السريع من خلال انتشار هذه الفيديوهات التي تصل مدتها إلى 15 ثانية.

مقاطع الفيديو الترويجية تحدث عن مخاطرها الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، في حديثه لـ«الوطن»، قائلًا إن البروتين مكمل طبيعي يساعد ممارسي الرياضة، خاصة لاعبي كمال الأجسام على كسب بروتين «و» من خلاله لأنهم يلتزمون بنظام غذائي معين.

أضرار البروتين

ونبه «حتة» إلى ضرورة ممارسة الرياضة بجانب تناول البروتين لأن استهلاك كميات كبيرة منه قد تولد أحماضا في الجسم بسبب زيادة الكبريتات والفوسفات التي تدخل إلى الجسم، فعندما يحاول الجسم استعادة التوازن الحمضي عن طريق إفراز الكلي للمزيد من الأحماض، فينتج عن هذا الأمر فقدان الكالسيوم من العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام على المدى الطويل.

وأكد استشاري الطب الوقائي والصحة العامة أن تناول البروتين بهذه الطريقة الجافة أمر غير مألوف، ويزيد من تعرض الإنسان للإصابة بالفشل الرئوي ولاضطرابات في القلب، مضيفا أن الشباب أو متابعي هذا التحدي عليهم الأخذ في الاعتبار أن ما يشاهدوه من الممكن أن يكون غير حقيقي ومركب، «على الرقابة الأسرية في البيت متابعة ما يشاهده أولادهم».

ويعتبر تطبيق «تيك توك» من التطبيقات الخاصة بتصوير الفيديوهات التي يجري ضبطها على الموسيقى وبعض الأغاني المعينة ومشاركتها، وهو تطبيق مطور من شركة «ByteDance» الصينية.