النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة قاصر انتحرت بسبب «تيك توك» وتصرح بالدفن

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة فتاة قاصر، 16 عاما، أنهت حياتها، اليوم السبت في منطقة بولاق الدكرور، شنقا، بعدما نهرتها والدتها بسبب بث فيديوهات على تطبيق موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وسحبت هاتفها منها، حيث تم إبلاغ الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرّحت بالدفن، بعد انتهاء إجراءات التشريح بمعرفة الطب الشرعي.

عاملة في مستشفى

وأوضحت التحريات والتحقيقات، أن المتوفاة تبلغ من العمر 16 عاما، وتعمل في مستشفى التأمين الصحي بالمقطم، وأن والديها اكتشفا وفاتها شنقا داخل غرفتها، في منزل الأسرة بمنطقة بولاق الدكرور.

والدا الطفلة

وأكد والدا الطفلة، خلال مناقشتهما أمام المباحث، وخلال التحقيقات الجارية بمعرفة النيابة العامة في القضية، أنهما فوجئا بابنتهما المتوفاة، وقد شنقت نفسها وأنهت حياتها، وأقرت والدتها أنها نهرت ابنتها بسبب بث فيديوهات على تطبيق تيك توك، كما سحبت منها الهاتف، وبعد تحرير المحضر الأولي بالعثور على الجثة، تم نقلها إلى مشرحة زينهم، للخضوع للتشريح، وإجراء تقرير الصفة التشريحية، نفاذا لأمر النيابة العامة.

ليست الأولى

ولم تكن هذه الواقعة الأولى أو المحاولة الأولى في وقائع إنهاء الحياة بسبب موقع «تيك توك»، ففي يونيو الماضي، أقدمت فتاة في العقد الثاني من عمرها، على إنهاء حياتها، بسبب ممانعة والدتها قيامها ببث فيديوهات على التطبيق ذاته، فما كان منها إلا أن قفزت من الطابق الثالث من العقار الذي تقطن به بمنطقة العمرانية بالجيزة، إلا أنه تم تداركها بالعلاج، بعدما نُقلت إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة، وجرت محاولات إسعافها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي حققت في الواقعة.