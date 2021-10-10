أول تحرك من النيابة في واقعة اعتداء حمو بيكا على شاب بمحطة بنزين

أمر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الأحد، بضبط وإحضار مطرب المهرجانات «حمو بيكا»، وحراسه الشخصيين؛ لاتهامهم بالتعدي على شاب بالضرب داخل محطة بنزين بالكيلو 21 غربي الإسكندرية وإحداث إصابته.

حمو بيكا مطلوب في نيابة الإسكندرية

وكشفت تحقيقات نيابة أول العامرية بإشراف المستشار أحمد جمال رئيس النيابة، عن تلقي قسم شرطة العامرية أول بلاغاً من المدعو «سامح.م.ال» 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو «محمد محمود مصطفى»، وشهرته «حمو بيكا» 33 عامًا، بالتعدي عليه بالضرب.

وقال المجني عليه في أقواله بالمحضر، إنه أثناء وجوده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا، وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدون عليه بالضرب دون سبب، وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

وأضاف المجني عليه: «عند معاتبتي للبودي جارد قام حمو بيكا بالتعدي عليّ بالضرب أيضًا محدثًا إصابتي».

التقرير الطبي للمجني عليه يؤكد إصابته بكسر بعظام الوجه

ووفقًا للتقرير الطبي للمجني عليه المرفق بالمحضر تبين إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى، وسحجات، واتهم المبلغ مطرب المهرجانات حمو بيكا وحراسه الشخصيين بالتعدي عليه، وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.

واستمعت النيابة اليوم إلى أقوال المجنى عليه، الذي اتهم حمو بيكا وحراسه الشخصين «بودي جارد» بإحداث إصابته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.