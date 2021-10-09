شاب يتهم حمو بيكا بالاعتداء عليه في الإسكندرية: طلبت أتصور معاه ضربني

تباشر نيابة العامرية أول التحقيق في واقعة اتهام مطرب المهرجانات «حمو بيكا» والبودي جارد الخاص به بالتعدي على شاب بالضرب بمحطة بنزين بالكيلو 21 غربي الإسكندرية، بعدما أراد الأخير التقاط صورة مع مع الأول.

تفاصيل إعتداء حمو بيكا على مواطن بسبب صورة

تلقى قسم شرطة العامرية أول، بلاغا من المدعو «سامح.م.ا» 38 عاما، صاحب محل، يتهم المدعو «محمد محمود مصطفى»، وشهرته «حمو بيكا» 33 عاما، بالتعدي عليه بالضرب.

وقال المجني عليه في أقواله بالمحضر، إنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي، شاهد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، مشيراً إلى أنه حاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدوا عليه بالضرب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

حمو بيكا ضربني

ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، اتهم المجني عليه حمو بيكا بالاعتداء عليه: «عند معاتبتي للبودي جارد قام حمو بيكا بالتعدي عليا بالضرب أيضا محدثا إصابتي» بحسب أقواله.

التقرير الطبي للشاب: كسر بعظام الوجه

وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبي للمجني عليه والذي أظهر إصابته بكسر بعظام الوجه، وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.