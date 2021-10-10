أول تعليق من حمو بيكا على اتهامه بالاعتداء على شاب حاول التصوير معه

خرج مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن صمته بعد اتهامه بضرب شاب أراد التصوير معه، وتحرير محضر بأن «بيكا» والبودي جارد الخاص به اعتدوا عليه بمحطة بنزين بالكيلو 21 غربي الإسكندرية.

وقال حمو بيكا لـ«الوطن»: «كان فيه شخص واقف أمام المطعم وبيصورني فيديو دون إذني ويردد جملة أنا هضرب حمو بيكا، هو ده حمو اللي انتو فرحانين بيه، وتدخل أحد العاملين بالمطعم للدفاع عني وطلب منه إيقاف التصوير، ولكنه لم يوافق على ذلك، وأخرج «موس» من جيبه وبدأت الخناقة».

وأضاف: «الشاب لم يطلب التصوير معي إطلاقاً، والتحريات كشفت أن الشاب كان مخموراً وليس في وعيه».

آخر أعمال الفنان حمو بيكا

يذكر أن آخر أعمال بيكا مهرجان «مولود مع العفاريت»، والذي أطلقه 13 سبتمبر الماضي، من كلمات: الشاعر الفاجر، توزيع: فيجو الدخلاوي.

وافتتح مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في وقت سابق، أول فرع لـ «بيكا ساندوتش» في الإسكندرية.

وكان مصمم الجرافيك حمو الرايق، نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة صور من داخل مطعم حمو بيكا الجديد في الإسكندرية قبل الافتتاح بأيام.

وعلق الرايق: «فخور أني مصمم لوجو البراند الرهيب «بيكا ساندوتش» ومسؤول تصميمات المطعم على السوشيال ميديا وكل الفروع بإذن الله، انتظروا افتتاح أول فروع بيكا ساندوتش يوم 2 سبتمبر الكيلو 21 - بنزينة توتال».

حمو بيكا في مسرحية شمسية و4 كراسي

وشارك «بيكا» مؤخرا في مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، والتي تعتبر أولى تجاربه التمثيلية.

مسرحية شمسية وأربع كراسي، بطولة أشرف عبدالباقي وأوس أوس ومحمد أنور وميريهان حسين ومحمد عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج أشرف عبد الباقي، ويجري عرضها الآن في مدينة الساحل الشمالي.