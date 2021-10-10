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محمود مسلم

السيسي: مصر وجنوب السودان تجمعهما علاقات أخوية واستراتيجية

كتب:

نرمين عفيفي
04:37 م | الأحد 10 أكتوبر 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وجنوب السودان تجمعهما علاقات استراتيجية وأخوية على مختلف الأصعدة، استنادا لإرادة سياسية مشتركة للحفاظ على تلك العلاقات، بل وتعزيزها الفترة المقبلة، «أجريت مع رئيس جنوب السودان مباحثات، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وما شهدته العلاقات من زخم في شتى مجالات التعاون».

السيسي: اتفقت مع رئيس جنوب السودان على دورية انعقاد اللجنة

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان، «تابعنا نتائج انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بالقاهرة في شهر يوليو 2021، وما أتاحته من فرصة للتنسيق والتشاور، إضافة لما تمخضت عنه من اتفاقيات جرى توقيعها بين البلدين، واتفقنا على دورية انعقاد اللجنة خلال الفترة المقبلة».

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