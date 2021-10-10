بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ السيسي ورئيس جنوب السودان

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمرًا صحفيًا الآن مع سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، بقصر الاتحادية، وذلك عبر بث مباشر على الهواء.

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر أمس، معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي نظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء، المعرض الذي فتح أبوابه للجمهور اعتبارًا من الرابعة عصر أمس السبت، حتى العاشرة مساء، بينما يفتح أبوابه بدءا من غد الأحد، حتى 15 أكتوبر الجاري اعتبارًا من الساعة الـ11 صباحًا إلى الـ10 مساءً.