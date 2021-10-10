السيسي: مصر ستظل سندا قويا للأشقاء بجنوب السودان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن متابعة المشاروات السياسية مستمرة بين وزارتي الخارجية للبلدين، «توافقنا على أهمية إعطاء دفعة تنفيذية لانطلاق العلاقات بين البلدين لآفاق رحبة للتعاون الثنائي، وذلك من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المصرية لجنوب السودان، وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها مصر بالمجالات المختلفة»

زيادة أعداد المنح التعليمية المقدمة لأبناء جنوب السودان

وأشار السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان، إلى إحياء عدد من المشروعات المصرية المتواجدة بجنوب السودان، وتدشين مشروعات جديدة، وزيادة أعداد المنح التعليمية المقدمة لأبناء جنوب السودان، للدراسة بالجامعات المصرية، وتقديم مزيد من التسهيلات لهم، والعمل على إعادة تأهيل محطات الكهرباء المصرية في جنوب السودان.

وأضاف الرئيس: «أكدت خلال المباحثات أن مصر ستظل سندا قويا للأشقاء بجنوب السودان، وستواصل جهودها لدعم الاستقرار هناك».