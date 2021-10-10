البرلمان العربي يدعو لصياغة عمل جماعي لمواجهة التغير المناخي

دعا البرلمان العربي إلى تدشين تعاون مؤسسي على المستوى البرلماني، لصياغة عمل برلماني جماعي، للمساهمة في جهود مواجهة آثار التغير المناخي، على نحو يحقق المواءمة بين تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ، وبين التشريعات والاستراتيجيات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.

اجتماع تحضيري

جاء ذلك خلال مشاركة وفد ممثل للبرلمان العربي برئاسة الدكتور عبدالكريم الدغمي، عضو البرلمان العربي، في الاجتماع البرلماني التحضيري للمؤتمر الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، الذي عُقد يومي 8 و9 أكتوبر الجاري 2021م، في العاصمة الإيطالية روما.

وضم الوفد كلا من النائب عبد الكريم قريشي، والنائب علي بن ناصر المحروقي، والنائب علي الخلايلي أعضاء البرلمان العربي.

آثار ظاهرة الانبعاث الحراري

وخلال الكلمة التي ألقاها باسم البرلمان العربي، أكد الدكتور عبد الكريم الدغمي، أن البرلمان العربي في إطار إستراتيجية عمله الجديدة، يولي قضية تغير المناخ أهمية كبيرة، مشدداً على الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون للمساهمة في التخفيف من آثار ظاهرة الانبعاث الحراري ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، وذلك بواسطة وضع تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الحالية على نحو يوفر إطارًا قانونيًا جديدًا، لا يقف فقط عند حدود أهداف الحد من الانبعاثات الحرارية، وإنما ينطوي على تضمين مشكلة تغير المناخ في جميع جوانب التنمية والخطط الوطنية والسياسات العامة، فضلاً عن تقييم أولويات السياسات الوطنية والاستراتيجيات الحالية المتعلقة بتغير المناخ.