البرلمان العربي يشيد بحكمة السلطان هيثم في احتواء تداعيات «إعصار شاهين»

أعرب البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى سلطنة عُمان قيادة وبرلمانا وحكومة وشعبا، في ضحايا إعصار شاهين الذي ضرب عدة ولايات بالسلطنة وخلف عددا من القتلى والمُصابين، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ البلد وأهله من كل سوء، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

البرلمان العربي يشيد بحكمة السلطان هيثم

وأكد البرلمان العربي، في بيان، اليوم الثلاثاء، تضامنه مع السلطنة في هذه الظروف الحرجة، منوها بحكمة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء تلك الأزمة والعبور بالسلطنة من هذه الفترة الدقيقة بأقل الخسائر.

لجنة لتقييم الأضرار التي تعرض لها المواطنون

وثمن البرلمان العربي التدابير الاحترازية، التي اتخذها سلطان عمان؛ للتخفيف من حدة هذه الأزمة وتأثيراتها المختلفة، إذ أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات، التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية؛ بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.