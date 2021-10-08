البرلمان العربي يدين استهداف الحوثي لمطار الملك عبد الله في جازان

أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار الملك عبدالله بجازان جنوب المملكة العربية السعودية، بمقذوف معادٍ مما أسفر عن 5 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعمل من خلال هجماتها الإرهابية المتكررة تجاه المدنيين والأعيان على تنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال الإرهاب والعنف وإراقة الدماء واستهداف المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت المدنية.

وأعرب البرلمان عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.