إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية، مساء اليوم الأحد، وفق موعدها المحدد في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، إذ أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق جليل عدنان، خلال مؤتمر صحفي أنه لا يوجد أي نية للتمديد وقت التصويت.

وسائل إعلامية عراقية: العملية الانتخابية جرت بسلاسة

وأعلن الإعلام الأمني العراقي أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة وأجواء آمنة، فيما أكدت «الداخلية» أن الأمن سيبقى منتشرًا بعد انتهاء التصويت لحين تسليم النتائج.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، فتحت مراكز التصويت أبوابها أمام الناخبين، وأدلى كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعض القادة السياسيين بأصواتهم.

وأوضح مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية حسن سلمان، لوكالة الأنباء العراقية أن العملية الانتخابية بدأت منذ الساعة السابعة صباحًا وابتدأت بانسيابية عالية، قائلا «العملية جرت دون أي معرقلات أو أجواء تعكر صفو العملية الانتخابية» وفقا لـ«العربية».

وأشار إلى أن جميع الجوانب الأمنية واللوجستية تجري بسلاسة عالية جدًا، لافتًا إلى أن مشاركة الناخبين كانت جيدة نوعًا ما وبدأت بالتصاعد تدريجيًا.

من جانبه قال الأمين العام المساعد رئيس بعثة وفد الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات البرلمانية العراقية، سعيد أبو علي، الأحد، إن فرق الجامعة سجلت نسب إقبال متصاعدة في الساعات الأخيرة خلال عملية الاقتراع العام.

3249 مرشحًا يتنافسون في الانتخابات

وتنافس في الانتخابات البرلمانية في العراق، التي تعد أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها العراق منذ عام 2003، 3249 مرشحًا و21 تحالفًا و109 حزب.

يشار إلى أن عملية الاقتراع العام لاختيار مجلس نواب جديد لأربع سنوات بدأت صباح اليوم الأحد عند السابعة بالتوقيت المحلي، وجرى الجمعة تصويت العسكريين ونزلاء السجون والنازحين.