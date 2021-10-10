كل ما تريد معرفته عن الانتخابات العراقية.. المنافسة بين فتح وسائرون

أغلق العراق مجاله الجوي ومعابره الحدودية البرية، يوم الأحد، في الوقت الذي توجه فيه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان يأمل الكثيرون في تحقيق إصلاحات تشتد الحاجة إليها بعد عقود من الصراع وسوء الإدارة.

كان من المقرر إجراء التصويت العام المقبل، لكن تم تقديمه استجابة لانتفاضة شعبية في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية في أواخر عام 2019.

ونزل عشرات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد المستشري وسوء الخدمات وتزايد البطالة، قُتل أكثر من 600 شخص وجُرح الآلاف في غضون بضعة أشهر فقط من التظاهرات.

The Head of the Independent High Electoral Commission @IHECOfficial, Judge Jalil Adnan, confirms the security of the voting machines and that the conduct of the electoral process is proceeding as planned.#IraqVotes#IraqiElections2021#العراق_يصوت pic.twitter.com/Kg9zlj9ZjE — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) October 10, 2021

على الرغم من أن السلطات استسلمت ودعت إلى إجراء انتخابات مبكرة ، إلا أن حصيلة القتلى والقمع القاسي دفع العديد من النشطاء الشباب والمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات إلى الدعوة لاحقًا إلى مقاطعة الانتخابات.

وأدت سلسلة من عمليات الخطف والاغتيالات المستهدفة التي أودت بحياة أكثر من 35 شخصًا إلى ثني الكثيرين عن المشاركة.

3449 مرشحا في انتخابات العراق

ويتنافس إجمالي 3449 مرشحا على 329 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي ستكون السادسة منذ سقوط الرئيس صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وعدد الناخبين 24 مليون ومليون عسكري و55 الف مركز اقتراع ويشارك 276 حزب سياسي.

تم تكليف أكثر من 250 الف من أفراد الأمن في جميع أنحاء البلاد بحماية التصويت، وانتشر الجنود والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب وانتشروا خارج مراكز الاقتراع التي أحيط بعضها بالأسلاك الشائكة، وتم تفتيش الناخبين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم.

دعوة الكاظمي

حث الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العراقيين على التصويت وسط حالة من اللامبالاة والتشكيك من الكثيرين.

وقال الكاظمي: «اخرج وصوّت وغير واقعك من أجل العراق ومستقبلك»، وكررها ثلاث مرات بعد أن أدلى بصوته في مدرسة في المنطقة الخضراء، موطن السفارات الأجنبية.

وأضاف: «لمن يتردد ، ثقوا بالله واذهبوا واختاروا من تراه مناسبا هذه فرصتنا للإصلاح»، مما يعكس مخاوف من ضعف الإقبال.

وشهدت انتخابات 2018 مشاركة 44 في المائة فقط من الناخبين المؤهلين الذين أدلوا بأصواتهم ، وهو رقم منخفض وهناك مخاوف من إقبال مماثل أو حتى أقل هذه المرة.

ودعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الذي يحظى باحترام واسع، إلى التصويت ، قائلاً إن التصويت لا يزال أفضل وسيلة للعراقيين للمشاركة في تشكيل مستقبل بلادهم.

في مدينة النجف الشيعية المقدسة، أدلى رجل الدين العراقي مقتدى الصدر بصوته وسط صحفيين محليين، وتصدّر الصدر انتخابات 2018 بحصوله على غالبية المقاعد.

سائرون وفتح

ومن المتوقع أن يكون السباق محتدما بين قائمة الصدر «سائرون» وتحالف فتح بزعامة زعيم الفصائل شبه العسكرية هادي العامري التي جاءت في المركز الثاني في الانتخابات السابقة.

يتآلف تحالف الفتح من أحزاب تابعة لقوات الحشد الشعبي، وهي مظلة جامعة لميليشيات شيعية في الغالب موالية لإيران برزت خلال الحرب ضد تنظيم داعش، وتضم بعض الفصائل، مثل ميليشيا عصائب أهل الحق.

أما الصدر، وهو زعيم قومي شعبوي يرتدي عمامة سوداء، مقرب أيضًا من إيران، لكنه يرفض علنًا نفوذها السياسي.

الانتخابات هي الأولى منذ سقوط صدام دون فرض حظر تجول، مما يعكس تحسن الوضع الأمني ​​بشكل ملحوظ في البلاد بعد هزيمة داعش في عام 2017.

غلق المجال الجوي

وكإجراء أمني، أغلق العراق مجاله الجوي وسارع بسلاحه الجوي من ليل السبت حتى ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وفي سابقة أخرى، تجري انتخابات الأحد بموجب قانون انتخاب جديد يقسم العراق إلى دوائر أصغر وهو مطلب آخر للنشطاء الذين شاركوا في احتجاجات 2019 - ويسمح بمزيد من المرشحين المستقلين، وسيكون هناك ما يصل إلى 600 مراقب دولي ، بما في ذلك 150 من الأمم المتحدة.

كما يقوم العراق ولأول مرة بإدخال البطاقات البيومترية للناخبين، لمنع إساءة استخدام بطاقات الناخب الإلكترونية، وسيتم تعطيلها لمدة 72 ساعة بعد تصويت كل شخص، لتجنب التصويت المزدوج.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية إن النتائج الأولية للانتخابات ستعلن في غضون 24 ساعة.