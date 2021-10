كل ما تريد معرفته عن الانتخابات العراقية.. المنافسة بين فتح وسائرون

أغلق العراق مجاله الجوي ومعابره الحدودية البرية، يوم الأحد، في الوقت الذي توجه فيه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان يأمل الكثيرون في تحقيق إصلاحات تشتد الحاجة إليها بعد عقود من الصراع وسوء الإدارة.

كان من المقرر إجراء التصويت العام المقبل، لكن تم تقديمه استجابة لانتفاضة شعبية في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية في أواخر عام 2019.

ونزل عشرات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد المستشري وسوء الخدمات وتزايد البطالة، قُتل أكثر من 600 شخص وجُرح الآلاف في غضون بضعة أشهر فقط من التظاهرات.

The Head of the Independent High Electoral Commission @IHECOfficial, Judge Jalil Adnan, confirms the security of the voting machines and that the conduct of the electoral process is proceeding as planned.#IraqVotes#IraqiElections2021#العراق_يصوت pic.twitter.com/Kg9zlj9ZjE