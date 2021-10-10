رئيس وزراء العراق بعد الإدلاء بصوته: سأعلن عن إنجاز أمني كبير غدا

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم، إنه سيعلن غدا الاثنين، عن إنجاز أمني كبير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وكان الكاظمي، أدلى بصوته في وقت سابق من اليوم، في مركز اقتراع مدرسة الوطن في المنطقة الخضراء بالعاصمة «بغداد»، في في أول انتخابات برلمانية مبكرة منذ عام 2003.

وفتحت مراكز الاقتراع في العراق، أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد «06:00 صباحا بتوقيت القاهرة».

ويتنافس في الانتخابات التشريعية 3249 مرشح بينهم 950 امرأة، و789 مرشحا مستقلا، و21 تحالفاً، و109 أحزاب على 329 مقعداً فيما تم تخصيص 25 مقعد داخل البرلمان للنساء و9 مقاعد للأقليات الأخرى.

وقال الرئيس برهم صالح، إن الانتخابات المبكرة مطلب شعبي، موصحا أن انتخابات أكتوبر استحقاق وطني، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

من جانبه، أدلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بصوته في أحد مراكز الاقتراع في محافظة «النجف».

«الكاظمي»: يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي

وقال الكاظمي، إنه يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي، موضحا أن الانتخابات تجري من دون حظر تجوال، وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى توفير جميع ظروف النجاح لمفوضية الانتخابات.

ودعا الكاظمي، جميع العراقيين الى المشاركة في الانتخابات، وقال بعد الادلاء بصوته: «وعدنا شعبنا وأوفينا بالوعد»،مضيفا: «أختاروا من ترونه مناسبا»، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

واشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أن الحاكم هو خادم للشعب، مؤكدا أن انتخابات أكتوبر فرصة تاريخية لتغيير واقع العراق.

وتابع الكاظمي قائلا: «أصواتكم ثمينة ولاتفوتوا فرصة التغيير»، مشيرا إلى أن حكومته نجحت بتقديم الورقة البيضاء واضافة 12 مليار دولار للاحتياطي.

ويتنافس المرشحون على 329 مقعداً، بينها 83 مقعداً تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى 9 مقاعد للأقليات.

وكان العراق، شهد أمس الاول الجمعة، اقتراعا خاصا شمل منتسبي الأجهزة الأمنية باستثناء الحشد الشعبي، والنزلاء والنازحين، ضمن الانتخابات البرلمانية، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، فجر أمس السبت، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69%.