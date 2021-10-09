إغلاق المطارات والمنافذ البرية قبيل بدء التصويت بانتخابات العراق

أعلنت السلطات العراقية، مساء السبت، إغلاق المطارات والمنافذ البرية، استعدادا لانطلاق الانتخابات البرلمانية في العراق غدا الأحد.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم، عدم وجود حظر للتجوال داخل المحافظات يوم غد، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

إغلاق المطارات والمنافذ البرية قبيل الانتخابات البرلمانية في العراق

ودخل العراق، السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من الانتخابات التشريعية، وبعد انتهاء مرحلة التصويت الخاص التي شهدت مشاركات جيدة.

وشهدت البلاد، الجمعة، مرحلة التصويت الخاص، حيث شاركت القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي، وذلك قبل بدء التصويت العام، المقرر انطلاقه غدا الأحد.

كما شارك نزلاء السجون والنازحون في عملية التصويت، لاختيار برلمان جديد، بعد حل البرلمان السابق نفسه في 7 أكتوبر الجاري.

أكثر من 3200 مرشح في الانتخابات البرلمانية في العراق

ويبلغ العدد الكلي للمرشحين بالانتخابات العامة العراقية، أكثر من 3200 مرشح، بينهم 951 مرشحة، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا، هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي، وثمة أكثر من 24 مليون من سكان العراق، مؤهلون للتصويت في الانتخابات التشريعية.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، استعداده لأي طارئ أمني بخطط مدروسة لإنجاح الانتخابات البرلمانية، المقررة غدا الأحد بدون خروقات أمنية.

وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، في كلمة ألقاها مساء السبت، إن تأسيس عقد سياسي واجتماعي جديد، لن يتحقق إلا بتشكيل مجلس نواب، يعبر عن الإرادة الحقيقة للعراقيين، دون وصاية أو تلاعب.

وأكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، أنه لن يسمح بممارسة ضغوط على الناخبين، خلال الانتخابات البرلمانية في العراق غدا، قائلا «نراهن على نجاح هذه الانتخابات ونزاهتها، ولن نسمح بممارسة الضغوط على الناخبين، لأن حرية الاختيار هي جوهر العملية الديمقراطية في العراق».