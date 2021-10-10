مصرع شاب «متفحما» بصعقة كهربائية داخل منزله في البحيرة

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي داخل منزله بقرية نبير التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المجني عليه

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى، جثة شاب إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي داخل منزله بقرية نبير التابعة لذات المركز، بالانتقال والفحص تبين وفاة «رأفت شعبان إبراهيم»، 32 سنة مقيم قرية نيبر بمركز كفر الدوار، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالبتين

وكان لقيت طالبتان مصرعهما أمس إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء ذهابهما إلى المدرسة في أول أيام الدراسة، وذلك بقرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود، كما أصيبت طالبة أخرى بجروح خطيرة بأنحاء الجسم وجرى حفظ الجثتين تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثتي طالبتين إثر تعرضهما لحادث تصادم بسيارة نقل، وشيع الأهالي جثث الطفلتين وسط حالة من الحزن خيمت على ذويهما.

إصابة 14 شخصا

كما شهد مركز وادي النطرون أمس إصابة 14 شخصا بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندريه الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.