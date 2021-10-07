مصر للطيران تشارك بأهم معرض فرنسي للسياحة والسفر

تشارك مصر للطيران حاليا ضمن الجنـاح المصري بمعرض IFTM TOP RESA السنوي بمدينة باريس بفرنسا، خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2021 ويعتبر المعـرض مـن أهـم معـارض السياحة والسفر في فرنسا.

المشاركون في المعرض

ويشـارك بـالمعرض مدير مكتـب مصر للطيران بباريس و العديد من المسؤولين بقطاع السياحة من مختلف أنحـاء العـالم، كما يضم المتخصصين و المعنيين بمجال السـياحة والسفر والفنادق ومنظمي الرحلات وتستهدف مصر للطيران زيادة الحصة السوقية الوافدة إلي مصر من السوق الفرنسي.

ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

7 رحلات أسبوعية بين القاهرة وباريس

يُذكر أن مصر للطيران تسير 7 رحلات أسبوعيا بين القاهرة وباريس ومن المخطط أن تصل إلى 10 رحلات خلال الموسم الشتوي الجاري، وذلك على متن أحدث طائراتها من طراز الدريملانير 787-9 والإيرباص A320 Neo.