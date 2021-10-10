الأرصاد لطلاب المدارس: «متتقلوش هدومكم دلوقتي»

مع بداية العام الدراسي الجديد، وخروج الطلاب في ساعات مبكرة من اليوم للمدارس، بدأ أولياء الأمور في البحث عن حالة الطقس خاصة في ساعات النهار الأولى من اليوم.

نصح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية في حديثه لـ«الوطن»، باستمرار الأطفال والطلاب في ارتداء الملابس المُتبعة حاليًا دون الاستعانة بأي ملابس ثقيلة أو شتوية خلال هذه الفترة، محذرًا من تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر مع ساعات الفجر وتختفي تدريجيًا في السابعة صباحًا، لذا ينصح بالقيادة بحذر على الطرق خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وقال «شاهين» إنّ درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالـ48 ساعة الماضية، والأجواء تكون حارة إلى حد ما مع تقدم ساعات النهار.

ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وأضاف «شاهين»، أنّ هذه الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع خلال ساعات النهار، وإن كانت البلاد تشهد طقسًا لطيفًا ليلًا على أغلب المدن والمحافظات خلال الساعات الأولى من الليل، ويميل للبرودة أحيانًا في الساعات المتأخرة، مشيرًا إلى عدم وجود أي تحذيرات خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة متابعة النشرات الجوية لمعرفة فرص التقلبات الجوية الواردة والمتوقعة.

أسباب الارتفاع في درجات الحرارة

وأوضح مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد، أنّ أسباب الارتفاع في درجات الحرارة، الذي نشهده خلال هذا الأسبوع هي كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، وذلك بخلاف الكتلة الهوائية القادمة من جنوب وأوروبا التي كانت تؤثر على البلاد خلال الفترة الماضية.

ونوّه محمود شاهين، إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غدًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا يوم الثلاثاء على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وخفيفة على مناطق من السواحل الغربية.