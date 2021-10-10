موعد وطرق دفع مصروفات المدارس في العام الدراسي الجديد

يبحث أولياء الأمور عن موعد دفع مصروفات المدارس في العام الدراسي الجديد 2021، وطرق دفع المصاريف للمدارس الحكومية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع المراحل التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن دفع المصروفات الدراسية يتم عند التقديم لرياض الأطفال، وأيضا الصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي، وبالنسبة لباقي الصفوف الدراسية فيتم سداد المصروفات الخاصة بها مع بداية العام الدراسي وسيتم مد هذه الفترة لمدة شهر كامل.

طرق دفع دفع مصروفات المدارس في العام الدراسي الجديد 2021

حددت وزارة التربية والتعليم طرق دفع مصروفات المدارس في العام الدراسي الجديد 2021 وهي كالتالي:-

- مكاتب الهيئة القومية للبريد.

- على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على رقم 0125112000283818.

- يتم بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية.

- بعد الحصول على إيصال سداد مصروفات المدارس، يجب الاحتفاظ به لتسليمه في المدرسة.

- أن يكون إيصال سداد مصروفات المدارس الحكومية والرسمية، من مسوغات قبول ملف الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة.

مصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مصروفات المدارس في العام الدراسي الجديد 2021 وهي كالتالي :-

- 300 جنيه من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية.

- 200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

- 500 جنيه من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

- 200 جنيه لصفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات.