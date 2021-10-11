بورصة الدواجن اليوم الاثنين 11-10-2021 في مصر

شهدت بورصة الدواجن اليوم الاثنين 11-10-2021، استقرارًا في السوق المصرية عند سعر مرتفع بعض الشئ، حسبما وصفه الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة، مشيرًا إلى تجاوز أسعار العلف الـ8000 جنيه وذلك بعد أن وصل إلى 780 جنيهًا.

وأكد «السيد»، أنّ تحريك أسعار الوقود لم يؤثر على أسعار الدواجن بأي شكل، وكذلك بدء العام الدراسي الجديد لم يؤثر على أسعار البيض بارتفاع أو انخفاض.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر الحالي، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ويقول رئيس شعبة الثروة الداجنة إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الإثنين، وصل إلى نحو 31 جنيهًا للكيلو جرام، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر بالمزرعة، فقد وصلت إلى نحو 47.5 و48 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الاثنين، على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من البط، اليوم إلى 37 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم، نحو 39.5 جنيه.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم، بـ30 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- وسجّل سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم الأحد، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.