«محلية رأس البر» تناشد المواطنين بعدم نزول البحر مع نهاية الموسم

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برفع الخدمات بشواطئ المدينة بما تشمله من تجهيزات نقاط الإسعاف وأبراج الإنقاذ ومراكز تجميع الأطفال التائهين، وأيضاً معدات إدارة الشاطئ، لتنتهي بذلك كافة الخدمات الشاطئية التي عملت بكامل طاقتها خلال شهور الصيف.

الوحدة المحلية تناشد المواطنين بعدم نزول البحر مع نهاية الموسم

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم نزول البحر مع نهاية الموسم حفاظاً على سلامتهم.

ويعد مصيف رأس البر واحدًا من المصايف الشهيرة التي يقصدها المصطافون من كل حدب وصوب كل عام؛ نظرا لطقسه الرائع وموقعه الجغرافي، وبه العديد من الشاليهات التي صممت على الطراز الأوروبي، التي تستقبل مليون زائر أو أكثر خاصة في الإجازات.

وعرف مصيف رأس البر، بأنه مصيف المشاهير منذ القدم جاءت إليه السيدة كوكب الشرق أم كلثوم وأسمهان وعبد الوهاب وغيرهم من المشاهير.

ويهتم كثير من المواطنين بالتوافد على مصيف رأس البر، لقضاء إجازة عيد الأضحى، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مصر موجة حارة، وتعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز عن غيرها بالطقس المعتدل والتنسيق الحضاري المتميز.

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مدينة رأس البر تضم 4 شواطئ عامة و 12 ألف شقة سكنية مفروشة

وفقاً لما أكده علي كامل منصور، رئيس المنشآت السياحية بقطاع الدلتا ومدن القناة فتضم مدينة رأس البر 4 شواطئ عامة، هي «101، 63، 77، و51»، وشاطئًا واحدًا خاصًا بفندق «شتيجنبرجر» الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار اليومي، إضافة إلى نحو 12 ألف شقة سكنية مفروشة، وما يقرب من 13 فندقًا سياحيًا، و20 فندقًا شعبيًا باختلاف درجات الفنادق من ثلاث وأربع وخمس نجوم.