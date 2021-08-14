رأس البر خلال 24 يوما.. إنقاذ 156 من الغرق ورد 1176 طفلا تائها لذويهم

يعد مصيف رأس البر أحد أهم المصايف التي يقصدها المواطنون من كل حدب وصوب، حيث يتوافد عليه أكثر من مليوني زائر خلال الأعياد والإجازات، كما اشتهر منذ القدم بأنه مصيف المشاهير، فكثيرا ما زارته سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وأسمهان، وفريد الأطرش.

خلال 24 يوما.. إنقاذ 156 شخصا من الغرق

وخلال الفترة من 21 يوليو حتى 13 أغسطس، تمكن رجال الإنقاذ النهري من إنقاذ 156 مواطنا من الغرق وإعادة 1176 طفلا تائها لذويهم خلال 24 يوما فقط.

إعادة 1176 طفلا تائها لذويهم بمصيف رأس البر

هذا وتدفع إدارة الشاطئ برجال الإنقاذ والمعدات البحرية في الفترة من أول النهار حتى نهايتها، كما تم تركيب 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، والدفع بـ4 سيارات إسعاف.

ويهتم الكثير من المواطنين بالتوافد على مصيف رأس البر، لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي تشهد فيه محافظات مصر موجة حارة لم تشهدها من قبل، كما تقع المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

5 شواطئ عامة وخاصة و12 ألف شقة مفروشة برأس البر

ويوجد بمدينة رأس البر 4 شواطئ عامة، وشاطئ خاصا بفندق «شتيجنبرجر» الواقع بمنطقة خليج رأس البر، فضلا عن نحو 12 ألف شقة سكنية مفروشة، وما يقرب من 33 فندقا سياحيًا، بمختلف الدرجات.