انطلاق حملة «صيفك أحلى بدون إدمان» على شواطئ رأس البر ومنطقة اللسان

استقبلت مدينة رأس البر، برئاسة اللواء وليد المعداوي، وتحت إشراف نواب المدينة، حملة التوعية التي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، من خلال مبادرة «صيفك أحلى بدون إدمان» على شواطئ رأس البر ومنطقة اللسان.

التوعية بمخاطر التدخين وكيفية الوقاية من الإدمان

واشتملت الحملة على برامج توعوية، حول مخاطر التدخين، وكذا كيفية الوقاية من الإدمان، من خلال زيادة الوعي، خاصة بين الشباب والمراهقين، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة تلك المشكلة، بالإضافة للتعريف بخدمات «الخط الساخن 17023» على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق.

أعمال تطوير وتجميل منطقة المدارس بمدينة رأس البر

كما قام رئيس المدينة، بمتابعة أعمال التطوير والتجميل التي تتم بمنطقة المدارس بصف 4 بدءً من شارع 77 حتى شارع 51، حيث تجرى حاليًا أعمال رفع كفاءة الجزيرة الوسطى للشارع وترميم البردورات وتعزيز المساحات الخضراء بها بالأشجار والمزروعات ونباتات الزينة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع الشوارع بالمدينة.

واستقبلت رأس البر، ليالي الأسبوع الختامي لمهرجان صيف «بحر ونغم»، الذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بالتعاون مع الوحدة المحلية للمدينة، ومكتبة مصر العامة، إذ تضمن الحفل الليلة عددا من الفقرات الفنية الغنائية لفريق الكورال وعدد من الفقرات الاستعراضية لفرقة رؤية للدراما الحركية بمكتبة مصر العامة، وذلك على المسرح المكشوف بمنطقة اللسان وسط إقبال المصطافين ورواد المدينة.