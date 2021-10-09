حملة على الموالات في رأس البر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء وليد المعداوي وبالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر وشرطة المرافق؛ حملة جديدة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء لغلق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم وفقًا للمواعيد المقررة لفصل الشتاء، على أن يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

تغريم 7 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة

وأشرف اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور على حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازيه والوقائية وإرتداء الكمامات بالأماكن العامة، والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

وأسفرت الحملة عن تغريم 7 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، حيث بلغ إجمالي ما تحصل 350 جنيه وتم عمل المحاضر والإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

محافظ دمياط تأمر بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة المناطق، والالتزام بالمواعيد الشتوية للفتح والغلق والتي بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري.