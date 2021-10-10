ارتفاع عدد المستوردين بـ«التسجيل المسبق للشحنات» إلى 21 ألفا

ارتفع عدد المستوردين المسجلين ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات، الذي بدأ تطبيقه على جميع المنافذ والمواني المصرية، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، إلى نحو 21 ألف مستورد، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط على بدء التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إذ بلغ عدد الحسابات الإلكترونية للمصدرين الأجانب لمصر على منصة «بلوك تشين» منذ الانطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن، نحو 43 ألف مصدرًا، وفقًا لمصلحة الجمارك المصرية.

وبدأت وزارة المالية منذ أول أكتوبر، تطبيق منظومة الشحن المسبق للشحنات، وهو ما يعني عدم السماح لأية بضائع بالمرور من المنافذ والموانئ المصرية والبحرية، دون أن تكون مسجلة من قبل، وهو ما يضيف عددًا من المميزات منها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، على نحو يساعد في تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، والأهم منع السلع الرديئة من الدخول إلى الأراضي المصرية لحماية المواطنين.

إصدار رقم التعريف الموحد «ACID»

وبحسب موقع مصلحة الجمارك المصرية فيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية، التي ترد إلى المواني البحرية المصرية من خلال «السفن الجوالة»، فإن المستورد أو وكيله يقوم بطلب إصدار رقم التعريف الموحد «ACID» لكل شحنة أو «بوليصة» خلال مدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل تقديم «المانيفست».

رسائل الترانزيت المباشر من داخل الميناء و«الحاويات الفارغة» لا تخضع لـ«ACI»

لا تخضع رسائل «الترانزيت» المباشر والحاويات الفارغة التى ترد من الخارج لاستخدامها في التعبئة لنظام التسجيل المسبق للشحنات، بحسب موقع مصلحة الجمارك المصرية، كما أن السيارات الواردة بنظام «التريبتك» بصحبة القادمين من الخارج لا تخضع بصفة مؤقتة لمنظومة «ACI»، لحين توفير المعالجة اللازمة لها على نظام التسجيل المسبق للشحنات.