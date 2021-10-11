شروط ومزايا الحصول على راوتر المصرية للاتصالات: يدعم السرعات العالية

تقدم الشركة المصرية للاتصالات لعملائها «راوتر» يدعم السرعات العالية، إذ يمكن أن يصل الجهاز لأقصى سرعة يمكن أن يتحملها الخط الأرضي، ويمكن الحصول على الراوتر من خلال عدد من فروع الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

راوتر المصرية للاتصالات

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات جهاز راوتر «Super Vectoring AC-1200»، بسعر نحو 614 جنيهًا غير شاملة الضريبة، وعند إضافة 14% قيمة الضريبة المضافة يصل سعر الجهاز إلى 700 جنيه، كما يمكن الحصول على راوتر Super Vectoring AC-1200 الجديد برسوم استخدام شهرية 10 جنيهات.

خطوات الحصول على راوتر المصرية للاتصالات

ويمكن للعملاء الحاليين والجديد الحصول على الراوتر من خلال التوجه إلى أقرب فرع متاح فيه تسليم الراوتر من فروع الشركة المصرية للاتصالات، إذ يتوجه المشترك بأصل البطاقة أو من ينوب عنه، بأصل بطاقة المشترك وأصل بطاقة المستلم وأصل إيصال الدفع.

الشروط والأحكام للمدفوعات الشهرية:

- متاح لعملاء الإنترنت الأرضي الجدد والحاليين.

- متاح للعميل راوتر واحدا فقط بمدفوعات شهرية.

- في حالة طلب العميل جهاز راوتر آخر على رقم الإنترنت الأرضي فيكون متاحا نقديًا.

مواصفات راوتر المصرية للاتصالات

- الراوتر الجديد يدعم السرعات العالية لأقصى حد يمكن أن يتحمله الخط الأرضي.

- يكون مدى الواي فاي الخاص بالراوتر دائريًا وليس طوليًا أو عرضيًا، وبذلك يستطيع الجهاز أن يغطي أي مساحة ممكنة على عكس أجهزة الراوتر القديمة ضعيفة التغطية.

- جهاز الراوتر الجديد من المصرية للاتصالات يساعد على تحسين جودة الخط الأرضي.

- يدعم الراوتر الجديد سرعات إنترنت تصل إلى 200 Mbps.

- جهاز الراوتر الجديد يعمل على ترددين 2.4GHZ & 5GHZ وبالتالي يدعم سرعات وتغطية أعلى لاسلكيًا.

- يتيح جهاز الراوتر اتصالا حتى 64 جهاز بشبكة الواي فاي في نفس الوقت.

- الراوتر يدعم 4 فتحات LAN لإمكانية توصيله بعدد أكبر من الأجهزة.