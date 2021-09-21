أسعار «أقوى باقة في مصر» من المصرية للاتصالات للإنترنت المنزلي

على مدار السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم، ظهرت أهمية شبكة الإنترنت، والتي ساهمت في سريان الحياة والأعمال الخاصة بالشركات خلال فترة العزل المنزلي، إذ لجأت جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تخفيض عدد العمالة في المقرات الخاصة بها، ليؤدي الموظفون أعمالهم من المنزل عبر الإنترنت.

ويبحث الكثير من مستخدمي شبكة الإنترنت عن أفضل باقات الإنترنت المنزلي في مصر للاشتراك بها، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل «أقوى باقة إنترنت في مصر» من الشركة المصرية للاتصالات، وفق حديث خدمة العملاء لـ«الوطن»، كالتالي:

تفاصيل «أقوى باقة إنترنت في مصر»

وتختلف باقات الإنترنت المنزلي في المصرية للاتصالات وتتحدد حسب السعر الخاص بها، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

1- باقات سوبر

- يصل سعر باقة سوبر 140 جيجابايت إلى 120 جنيها شهريا.

- يصل سعر باقة سوبر 250 جيجابايت إلى 210 جنيهات شهريا.

- يصل سعر باقة سوبر 400 جيجابايت إلى 340 جنيها شهريا

- يصل سعر باقة سوبر 600 جيجابايت إلى 500 جنيه شهريا.

2- باقة ميجا

- يصل سعر باقة ميجا إلى 140 جيجابايت إلى 220 جنيها شهريا.

- يصل سعر باقة ميجا إلى 250 جيجابايت إلى 310 جنيهات شهريا.

- يصل سعر باقة ميجا إلى 600 جيجابايت إلى 600 جنيه شهريا.

3- باقة ألترا

- يصل سعر باقة ألترا 140 جيجابايت إلى 320 جنيها شهريا.

- يصل سعر باقة ألترا 250 جيجابايت إلى 410 جنيهات شهريا.

- يصل سعر باقة ألترا 600 جيجابايت إلى 700 جنيه شهريا.

4- باقة ماكس

- يصل سعر باقة ماكس 1 تيرابايت إلى 1000 جنيه شهريا.

مميزات باقات «أقوى باقة في مصر»

- سرعة باقات Super تصل إلى 30 ميجابت/ث.

- سرعة باقات Mega تصل إلى 70 ميجابت/ث.

- سرعة باقات Ultra تصل إلى 100 ميجابت/ث.

- سرعة باقة MAX تصل إلى 200 ميجابت/ث.

ويمكن متابعة الاستهلاك الشهري عن طريق تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني https://my.te.eg أو تطبيق My WE على الهاتف المحمول www.te.eg/App، وسيتم أيضا إبلاغ المستخدم قبل نفاذ سعة الإنترنت، وفي حالة انتهاء سعة التحميل الأساسية، ستستمتع بإنترنت بلا حدود بسرعة منخفضة، وحال رغبتك في العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكنك إما التجديد المبكر للباقة الأساسية في أي وقت، أو شحن أي من السعات الإضافية التالية، أو يتم تجديدها تلقائيا كل 30 يوما.