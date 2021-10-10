استقالة الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزاري مرتقب

قدم وزراء الحكومة الأردنية، اليوم، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، تمهيدا لتعديل وزاري مرتقب، بحسب ما ذكر وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، صخر دودين.

وقال دودين، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي «قمنا كوزراء بتقديم استقالاتنا لدولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة»، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

استقالات الوزراء تمهيدا لإجراء تعديل حكومى

وأوضح أن «هذا الأمر أى الاستقالات يتيح لرئيس الوزراء إجراء التعديل الحكومي دون أن يكون هناك أي إحراج لمن سيغادرون أو لمن سيبقون».

وحول موعد التعديل الحكومي المرتقب في الأردن، قال دودين «إن شاء الله غدا ستكون الصورة أوضح».

متحدث الحكومة الأردنية: الصورة ستتضح بشأن التعديل الحكومي غدا

ويجري الحديث في الأردن منذ أيام، عن تعديل حكومي مرتقب على حكومة بشر الخصاونة.

ويعود آخر تعديل وزاري على حكومة الخصاونة إلى السابع من مارس الماضي وشمل عشر وزارات.

وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة 52 عاما في 12 أكتوبر من العام الماضي.