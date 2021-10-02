ولي عهد الأردن لـ مواطني بلاده: رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب

وجَّه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لمواطني بلاده، وقال للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»: «رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح الأمير الحسين، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بأفضل حال، مشيرا إلى أن الأمير هاشم بالحجر المنزلي وهو بخير.

وأكد ولي العهد الأردني، أن فحوصاتهما الأخيرة كانت سلبية، موجها شكره للأردنيين، على اطمئنانهم على صحته عقب ثبوت إصابته بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وقال ولي العهد الأردني، في اتصال هاتفي مع قناة «المملكة» الأردنية، إنه برغم إصابته وشعوره بالإرهاق إلا أنه لم يواجه أعراضا خطرة، كونه قد تلقى لقاح كورونا مطلع 2021، مشددا على ضرورة إقبال الفئات كلها على تلقي اللقاح، خاصة الشباب.

الأمير الحسين: الحل الأمثل لمواجهة «كورونا» يتمثل في زيادة الإقبال على تلقي اللقاحات

وأشار الأمير الحسين، إلى أن الحل الأمثل لمواجهة «كورونا»، وتجنب الإغلاقات في الأردن، يتمثل في زيادة الإقبال على تلقي اللقاحات.

وتابع الأمير الحسين قائلا، إنه يتواصل مع جلالة الملك وجلالة الملكة والأمير هاشم من خلال الهاتف، كونه لا يستطيع مغادرة غرفته بسبب اصابته في الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة «عمون» الأردنية.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت امس الجمعة، تسجيل 778 إصابة جديدة بالفيروس و9 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 824697 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 10727 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة الأردنية، في موجز إعلامي، إلى تسجيل 428 حالة شفاء من «كورونا»، ليصل مجموع حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 801526 حالة.