معرض الأردن للكتاب 2021 يستقبل نصف مليون زائر

شهدت فعاليات معرض الأردن الدولي للكتاب، إقبالا جماهيريا خلال فترة إقامته، حسب بيان رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين اليوم، وكانت إدارة معرض عمان للكتاب قررت تمديد فترة عمل المعرض إلى الساعة الـ11 مساء، لتتيح الفرصة لأكبر عدد من الزائرين لارتياد المعرض، الذي يأتي في ظل ظروف كورونا، ويعود بعد تعليقه العام الماضي بسبب كورونا.

ونظمت وزارة الثقافة الأردنية، بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأردنيين الدورة الـ20 من معرض الأردن الدولي للكتاب، واستمرت فعالياته من يوم الخميس 23 سبتمبر 2021 إلى السبت 2 أكتوبر 2021، وأقيم المعرض في قاعة معرض السيارات الدولي، طريق المطار على مساحة 9000 مترا مربعا.

الدول المشاركة في معرض الأردن الدولي

وشارك في معرض الأردن، ضمن فيه 360 دار نشر عربية وأجنبية من 20 دولة، بشكل مباشر وعبر التوكيل، ومن الدول المشاركة إضافة إلى مصر الأردن، وفلسطين، ولبنان، والسعودية، وقطر، والإمارات، وعُمان، والعراق، وسوريا، والكويت، والمغرب، وتونس، والسودان، وتركيا،واميركا، وكندا، وبريطانيا، والهند، وايطاليا، والصين.

القدس عاصمة فلسطين شعار المعرض

وافتتح وزير الثقافة الأردني علي العايد، المعرض صباح الخميس 23 سبتمبر، تحت شعار «القدس عاصمة فلسطين» كما في الدورات الماضية، تأكيدا لموقف المملكة الأردنية، في رفض المخططات التي تستهدف عروبة القدس.

نصف مليون أعداد الزائرين

وأعرب جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين، ومدير المعرض في تصريحات للصحفيين اليوم، عن شكره لجلالة الملك عبدالله، على رعايته للمعرض طوال السنوات الماضية، كما أشاد بالجهود التي قدمتها وزارة الصحة، التي تواجدت في المعرض لأكثر من مرة لأخذ مسوحات من المشاركين ورواد المعرض، التي جاءت جميعها سلبية.

وأكد أن هذه الدورة، شهدت إقبالا كبيرا تجاوز الدورات السابقة بفضل الحملة الإعلامية، والبرنامج الثقافي المتميز، ما ساهم في زيادة أعداد الزوار التي بلغت نحو نصف مليون زائر من المحافظات كافة.