ملتقى «سلسبيل النيل» يجمل شوارع وميادين طور سيناء قبل احتفالات أكتوبر

قال اللواء ايمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة ترحب بالفن والفنانين من كل المجالات، والمحافظة ملتقي للفنون بمختلف أشكالها وتنظم علي أرضها فعاليات كثيرة، ومعارض فنية عالمية.

وأكد أن سيناء دائما تابلوه فني يوحي بالإبداع لكل الفنانين من كل دول العالم، وأشار إلي أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يسعى دائما إلي جذب الفنون لتجميل المحافظة وإضافة ألوان جديدة من الفن بمختلف أنواعه إلي مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي اللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة مع مجموعة من الفنانين، حيث التقي مجموعة من الفنانين تحت اسم «سلسبيل النيل الفني في سيناء»، وقال إن هؤلاء الفنانين سيقومون بجولة في مدينة الطور في كل الأحياء والشوارع لعمل لوحات فنية وتحميل المدينة قبل احتفالات أكتوبر.

سلسبيل النيل تهدي السكرتير العام صورة المحافظ وشهادة تقدير

وأهدى فنانو ملتقى «سلسبيل النيل الفني في سيناء» صورة تذكارية مرسومة للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تسلمها اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وكرموا السكرتير العام بمكتبه لحسن التعاون والاستضافة خلال فترة وجودهم في المحافظة، وأكدوا أنهم يعرفون سيناء جيدا وهي مركز إبداع وإيحاء لكل فناني العالم.

قال أحمد عبد الجواد، المتحدث الرسمي باسم الملتقي إن جميع الفنانين المشاركين أكدوا أنهم سعداء بزيارة طور سيناء لأول مرة، وسوف يبذلون جهدهم للرقي بالمدينة وتجميل أحيائها، وقال إن سيناء منطقة آمنة وجاذبة تدعو كل فناني العالم للقدوم إليها لممارسة إبداعهم وفنونهم سواء نحت أو رسم أو تصوير.

وأضاف أن طور سيناء مكان فني موحي وملهم لأي فنان في العالم يرغب في أن يمر بهذه التجربة الإبداعية الخاصة في هذا المكان المتفرد، حتى نقدم للعالم الوجه الحضاري المبدع للثقافة المصرية المحبة للحياة، مشيرا إلي أن الملتقى يربط بين النيل والوادي وسيناء من خلال إبداعات الفنانين اللونية والبصرية، حيث يقدمون رؤاهم الفنية وسط هذا الجو السحري والأسطوري.

أبرز المشروعات المقرر افتتاحها في أكتوبر المقبل

ومن ناحية أخرى، أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في وقت سابق أن مدينة الطور أكبر المدن التي تشهد افتتاح مشروعات خلال الاحتفالات بذكري انتصارات أكتوبر، حيث من المقرر افتتاح مسجد الروضة، طريق الحبيل الإسكان البدوي، طريق حمام موسى، الإسكان البدوي.

وكل مدينة من المدن سوف تشهد افتتاح لعدد من المشروعات خلال شهر أكتوبر، موضحا أن هناك خطة للمشروعات المقرر افتتاحها بحضور وزراء وعدد من المسئولين، وقال إن تكلفة هذه المشروعات تتعدى مليار جنيه.