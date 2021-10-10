تفاصيل 5 ساعات بحث عن «ميكروباص الساحل» وركابه في النيل.. مصيرهم مجهول

ما زالت عمليات البحث عن ميكروباص سقط من أعلى كوبري الساحل جارية، حيث يكتنفها الغموض حتى اللحظة، فيما يبقي مصير السيارة والركاب مجهولا حتى الآن، ولا تزال لانشات الإنقاذ النهري تواصل عمليات البحث في محيط سقوط الميكروباص من أعلى الكوبري.

وقال طارق علاء، 31 سنة، سمكري، إنه كان شاهدا على واقعة اصطدام «توك توك» بسور كوبري الساحل، في تمام الساعة 12 من صباح اليوم الأحد، وهو ما تسبب في سقوط جزء من السور في مياه النيل، والتي سقط منها الميكروباص، فيما عززت الأجهزة الأمنية من وجودها أعلى كوبري الساحل وفي محيطه، في اتجاه كورنيش روض الفرج.

عمليات البحث

وتستمر عمليات البحث عن ضحايا ميكروباص الساحل الذي سقط قبل 5 ساعات من أعلى كوبري الساحل إلى مياه النيل.

ودفعت الأجهزة الأمنية بـ7 لانشات تابعة للإنقاذ النهري، للبحث عن الميكروباص ومستقليه، في محيط سقوطه من اعلى الكوبري، ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات اعلى الكوبري وفي محيطه، وكذا في الطرق المؤدية له، بالتزامن مع عمليات البحث، وتم فرض كردون أمني مشدد.

التحريات

التحريات الأولية التي باشرتها الأجهزة الأمنية أوضحت أن جزءًا من سور الكوبري، سقط صباح اليوم، نتيجة حادث وهو الجزء الذي تصادف سقوط الميكروباص منه إلى قاع النيل بجميع ركابه.