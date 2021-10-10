استمرار عمليات البحث عن ضحايا ميكروباص الساحل.. والدفع بـ7 لانشات «فيديو»

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، البحث عن ميكروباص الساحل الذي سقط من أعلى كوبري الساحل إلى مياه النيل.

تعزيزات أمنية أعلى الكوبري وفي محيطه

ودفعت الأجهزة الأمنية بـ7 لانشات تابعة للإنقاذ النهري، للبحث عن الميكروباص ومستقليه، في محيط سقوطه من أعلى الكوبري، ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات أعلى الكوبري وفي محيطه، وكذا في الطرق المؤدية له، بالتزامن مع عمليات البحث، وجرى فرض كردون أمني مشدد.

سقوط جزء من الكوبري

التحريات الأولية التي باشرتها الأجهزة الأمنية، أوضحت أن جزء من سور الكوبري، سقط، وهو ما تصادف معه مرور الميكروباص، الذي شق طريقه إلى قاع النيل، بجميع ركابه، وتم إخطار النيابة العامة التي كلفت بموالاة البحث عن المفقودين.

كما تجمع المئات من المواطنين أعلى الكوبري وفي محيطه، حيث منعتهم الأجهزة الأمنية من التواجد، وطلبت منهم المغادرة، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.