وزير الخارجية النمساوي يؤدي اليمين الدستورية مستشارا للبلاد غدا

رحب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الأحد، باستقالة المستشار سيباستيان كورتس، وطالب ساسة البلاد بالعمل الجاد لاستعادة ثقة الناخبين، بعد شد وجذب دام عدة أيام ودفع حكومة النمسا إلى شفا الانهيار.

وأعلن الرئيس فان دير بيلين إن ألكسندر شالنبرج، وزير خارجية النمسا حاليا، سيؤدي اليمين الدستورية أمامه مستشارا للبلاد غدا الاثنين وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

الرئيس النمساوي يرحب باستقالة المستشار كورتس

وأعلن سيباستيان كورتس، أمس السبت، تنحيه لنزع فتيل أزمة سياسية أثارها إعلان ممثلي الادعاء أن كورتس أحد المستهدفين بالتحقيق في شبهة التورط في جرائم رشوة وخيانة الأمانة.

وكان حزب الخضر، الشريك الأصغر في الائتلاف المحافظ بزعامة كورتس، طالب باستبداله رغم نفي كورتس ارتكاب أي مخالفة.

وزير الخارجية النمساوي يؤدي اليمين الدستوري مستشارا للبلاد غدا

وقال فان دير بيلين، الذي يجعله دوره كرئيس للبلاد حكما مهما في أزمات البلاد السياسية، إن كورتس «أسهم بشكل مهم في حماية سلامة مؤسساتنا»، غير أن فان دير بيلن تابع قائلا في فيينا: «في الأيام الأخيرة، اهتزت ثقة المواطنين في الساسة مرة أخرى، اهتزت بشكل كبير، الأمر منوط بجميع من يتحملون المسؤولية السياسية، لكن بشكل خاص من يتولون منهم مناصب حكومية، لاستعادة هذه الثقة في الأشهر المقبلة».

وأضاف: «الكلمات وحدها لا تكفي.. لا يمكن القيام بذلك إلا من خلال العمل الجاد والمكثف، العمل والمزيد من العمل».

كورتس وأعوانه المقربون يواجهون اتهامات بالسعي لتأمين صعوده لقيادة حزبه والدولة بمساعدة استطلاعات رأي تم التلاعب بها وتقارير إعلامية إيجابية، على أن تمول تلك الاستطلاعات من خزينة وزارة المالية.

كورتس يواجه اتهامات بالفساد

وأصبح كورتس زعيم حزب الشعب النمساوي الذي ينتمي إليه، ثم مستشارا للبلاد عام 2017.

وبالرغم من تنحيه عن منصب المستشار، احتفظ كورتس بدوره كزعيم للحزب، وسيصبح قائد كتلته البرلمانية، ما سيبقيه في قلب السياسة النمساوية، بينما يحارب مزاعم الفساد.

استجاب كورتس لمطلب الدفع بقائد جديد لا تشوبه شائبة، وطرح اسم شالينبيرج (52 عاما) في خطوة قبلها حزب الخضر.

كان شالينبيرج على الدوام رفيقا مخلصا لكورتس، وشاركه موقفه المتشدد إزاء كبح تدفق المهاجرين، إلا أنه يتمتع بخلفية دبلوماسية أكبر من خبرته في السياسة الحزبية.

وقال، يوم الأحد، إن عرض منصب المستشارية عليه كان «مفاجأة لنا جميعا» وإن أمامه «مهمة صعبة للغاية».