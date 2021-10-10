وليد سليمان: موسيماني ليس ضعيف الشخصية ولا يفرق بين اللاعبين

رفض وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، كل الانتقادات التي توجه للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بأنه ضعيف الشخصية، قائلا: « لأ خالص، هي الناس بقيت بتكلم بعد ما موسيماني خسرت بطولتين، طب ما الراجل جايب بطولتين أفريقيا، وعامل أداء كويس».

وأوضح سليمان أن موسيماني مدرب جيد ويعامل جميع اللاعبين بطريقة جيدة، ويحاول دائما أن يجعل اللاعبين يؤمنون بأن الفريق أسرة واحدة مع بعضهم، «لما بيكون في أسرار في الفريق، بيقولنا كمان المفروض متطلعيش، لأننا أسرة ومفيش حد بيطلع أسرار بيته».

وليد سليمان: موسيماني يريد البطولات مع الأهلي

وأكد «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، مساء اليوم الأحد، والذي يذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي راضي، أن بيتسو موسيماني مدير فني يعمل بجد منذ قدومه إلى النادي الأهلي، ويرغب في تحقيق كل البطولات مع الفريق.

وليد سليمان عن المقارنة بين فايلر وموسيماني: كل مدرب له طريقة

وعن مقارنته الشخصية بين بيتسو موسيماني، والمدير الفني السابق للفريق رينيه فايلر، أوضح لاعب الأهلي أن كل مدير فني منهم له مميزاته، رغم أن فايلر لم يقضي فترة طويلة مع الفريق، لكن الفريق كان يقدم معه كرة ونتائج جيدة أيضا، مشيرا إلى أن كل مدير فني منهم له طريقة في العمل، ورغم ذلك كل مدير فني منهم حقق نتائج إيجابية.

وليد سليمان: الأهلي كان يتمنى بقاء رينيه فايلر

وأردف أن النادي الأهلي كان يتمنى أن بقاء رينيه فايلر مع الفريق، مؤكدا أن النادي الأهلي عرض عليه الكثير من التسهيلات لضمان بقائه مع الفريق، لدرجة أنه عرض عليه استقدام أسرته إلى مصر في طائرة خاصة، موضحا أن المدرب الأجنبي كان قد قرر الرحيل بسبب خوفه الشديد على أسرته من وباء كورونا.

وتابع: «كان خايف على أولاده وأسرته، وكان بعيد عنهم وحس أن مقصر معاهم في وقت هما محتاجينه، فكان واخد القرار، لكن بالأمانة النادي طلب منه أن يقعد».