إخلاء سبيل حمو بيكا في واقعة «خناقة محطة البنزين» بكفالة 5 آلاف جنيه

قرر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة العامرية أول في الإسكندرية، إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا والحرس الخاص به بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك على ذمة التحقيق في واقعة محطة البنزين بطريق «الإسكندرية – مطروح» الساحلي.

وجاء قرار النيابة بإخلاء سبيل المبلغ وآخر كان برفقته - الطرف الثاني في المشاجرة - بكفالة 5 آلاف جنيه، بعدما وجهت للطرفين تهمتي الضرب والإصابة والتشاجر معا.

ضبط وإحضار حمو بيكا في الإسكندرية

كان المستشار محمد عبد السلام أمين المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أمر بضبط وإحضار مطرب المهرجانات «حمو بيكا» والبودي جارد الخاص به لاتهامهما بالتعدي على شاب بالضرب بمحطة بنزين بالكيلو 21، وتمكن القسم من إلقاء القبض عليهما، ومثولهما أمام النيابة التي استمعت لأقوالهما وقررت إخلاء سبيلهما.

واقعة حمو بيكا

كان قسم شرطة العامرية أول تلقى بلاغا من المدعو «سامح.م.ال» 38 عاما، صاحب محل، يتهم المدعو «محمد محمود مصطفى» وشهرته «حمو بيكا» 33 عاما، بالتعدي عليه بالضرب.

وقال المجني عليه في أقواله بالمحضر، إنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا.

وأشار المذكور إلى أنه حاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعه ويعتدي عليه بالضرب وأحدث تلفيات بهاتفه المحمول.

ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، أضاف المجني عليه: «عند معاتبتي للبودي جارد قام حمو بيكا بالتعدي عليا بالضرب أيضا محدثا إصابتي».

وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبي للمجني عليه والذي أظهر إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.