أخبار الإسكندرية.. التحقيق مع حمو بيكا وأزمة مدرسة عمر مكرم الابتدائية

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثا عديدة على مدار الساعات الماضية، على كل النواحي، حيث حدثت أزمة كبرى مع أول أيام بدء الدراسة في الإسكندرية من خلال بث مقطع فيديو عن فقدان 6 تلاميذ في مدرسة عمر مكرم الابتدائية، فيما تبعه الأمر منع أولياء الأمور من دخول المدارس، بينما برز خبر ضبط وإحضار حمو بيكا كأحد أهم الأخبار الأخرى غير المتعلقة ببداية الدراسة.

أزمة في مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالإسكندرية

شهدت مدرسة عمر مكرم الابتدائية المشتركة في الإسكندرية أزمة في وجود أولياء أمور داخل فناء المدرسة في حالة يرثى لها ومشاجرات مع أمن المدرسة، حيث تم نشر مقطع فيديو على أن ذلك نتيجة إخراج مسؤولي المدرسة للتلاميذ مبكراً ما تسبب عن قدوم أولياء الأمور في الموعد دون وجود لأبنائهم.

فيما نفت نادية فتحي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صحة ذلك الأمر، مؤكدة أن القصة تتمثل في تكدس أولياء الأمور رغبة منهم في إدخال أطفالهم إلى الفصل من أجل إجلاسهم على المقاعد الأولى.

منع أولياء الأمور من دخول المدارس بعد أزمة مدرسة عمر مكرم

وتبع تلك الأزمة مناشدة الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أولياء الأمور بعدم دخول المدارس؛ وذلك لمنع التزاحم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

افتتاح المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، بإدارة العامرية التعليمية، بإجمالي 3 فصول لاستقبال 88 طالبا هذا العام، ومن المقرر أن تزيد عدد الفصول في العام القادم إلى 6 فصول ثم 10 فصول في العام الذي يليه.

أمر بضبط وإحضار حمو بيكا في الإسكندرية

أمر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الأحد، بضبط وإحضار مطرب المهرجانات «حمو بيكا»، وحراسه الشخصيين؛ لاتهامهم بالتعدي على شاب بالضرب داخل محطة بنزين بالكيلو 21 غربي الإسكندرية وإحداث إصابة بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى، وسحجات، بعدما رغب في أخذ صورة معه.