سهير رمزي تكشف لـ«الوطن» حقيقة إصابتها بالبهاق

نفت الفنانة سهير رمزي، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن إصابتها بمرض البهاق، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضحت سهير رمزي، لـ«الوطن»، أنّها استخدمت كريم، لحمايتها من الشمس، خلال قضاءها إجازة الصيف في الساحل الشمالي، متابعة: «يبدو إنّ الكريم ده طلع غير صالح للاستخدام»، إذ تسبب في ظهور بقع بيضاء على جسدها.

سهير رمزي: صحتي كويسة ولا داع للقلق إطلاقًا

وأضافت أنّ حالتها تشهد تحسنًا كبيرًا، إذ تتلاشى هذه البقع بمرور الوقت، إذ حرصت على طمأنة الجمهور، بقوله: «صحتي كويسة ولا داعٍ للقلق إطلاقًا».

وكانت الفنانة سهير رمزي، أثارت جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك في أحدث ظهور لها، إذ أعتقد البعض إصابتها بمرض البهاق.

ونشرت خبيرة الشعر المستعار، إيمان يسري، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعها مع سهير رمزي، ما أثار تساؤلات قطاع كبير من الجمهور، حول توقع البعض إصابتها بالبهاق في أجزاء كبيرة من جسدها.

سهير رمزي تتصدر محركات البحث

يذكر أنّ سهير رمزي، تصدرت محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد حوارها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على فضائية «DMC»، حيث قالت إنّ «الحاجة شهيرة والحاجة ياسمين الخيام، وجهتا دعوة لها ذات لحضور أحد دروس العلم، حيث كانت والدتها ترغب في حضوره ولكنها لم تكن تستطيع الذهاب بدونها، وبالفعل ذهبت لأول مرة لحضور الدرس الديني».

وأوضحت أنه بعدما وصلت لدرس العلم، دار حديث الواعظات حول كيفية إرضاء الله وعدم التفريط في مفاتن المرأة من أجل أي شيء حتى ولو كان السينما، وحينها شعرت بأن الحديث موجَّه لها، فبدأت في البكاء حتى اصطحبتها «الخيام» إلى غرفتها بالمسجد وتحدثت معها، وأكدت لها أنها ستلتزم بالحجاب، وحينها قررت إعلام الصحافة المصرية، «في اللحظة دي كنت عايزة كل حتة مني تختفي خالص ومتبنش لأن ده اللي ربنا عايزه مني، وبعديها مشيت من عندها على السعودية وقعدت هناك 4 شهور أدعي ربنا يقويني، وربنا قواني فعلا 20 سنة».