علا رشدي تكشف «تقاليع» الطلاب في سندوتشات المدرسة.. ولميس الحديدي تعلق

أعربت الفنانة علا رشدي، عن سعادتها البالغة بانتظام العملية التعليمية في العام الجديد حضوريًا، دون وجود تعليم «أون لاين»، مؤكدة أنه أمر مهم للأم بشكل كبير، كاشفة عن كواليس يومها مع أبنائها أثناء الدراسة، «بصحى من الساعة 6 الصبح، وأفتح الشبابيك، وبصحي ابني على أغاني (أندريا بوتشيلي) لأني عودته عليها وهو حبها، وهو طول عمره بيحب المزيكا الكلاسيكية»، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، والذي يُعرض على «أون».

أتعب في تجهيز الوجبات المدرسية لأبنائي «ومش بيأكلوها»

وأضافت «رشدي»، أن ابنتها لا تُسبب لها المتاعب أثناء استيقاظها، إذ تقوم بإيقاظها، ثم تبدأ في تجهيز «اللانش بوكس»، وتضع فيه الكثير من الأطعمة، ولكن أطفالها يعودون من المدرسة دون تناول أي من الأطعمة التي وضعتها لهم، «بحاول أحط في اللانش بوكس كل الأطعمة اللي بيحبوها، وبرضوا مفيش فايدة، بيقولولي مش عاوزين مكرونات ولا سندوتشات، عاوزين ذرة أو بيضة مسلوقة أو كاجو سناكس»، موضحة أنه في زمانها كانت تأخذ سندوتشات مربة وحلاوة وجبنة.

بعض الأمهات تصمم سندوتشات لأبنائها على شكل فيل وأرانب

وتابعت الفنانة علا رشدي: «بعمل لأولادي كل حاجة، وبتعب وبلاقي اللانش بوكس زي ما هو»، كاشفة ما وصفته بتقاليع الأولاد في أكل المدرسة: «بنتي بتقولي حاجات غريبة، بتقولي شوفي الأمهات بيعملوا إيه؟ بيقطعوا الجنبة لأولادهم على شكل أرانب أو يعملوا سندوتشات على شكل فيل»، فيما قاطعتها لميس ضاحكة: «إيه المحن ده؟، مين الأم اللي تصحى الصبح تقطع الساندوتشات على شكل فيل وأرانب»، فيما ردت عليها الفنانة: «معنديش طاقة أعمل الحاجات دي خالص، ولا بعملها».