زلزالان يضربان جنوب إيران وولاية هاواي الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر مدينة رويدر الواقعة بـ محافظة هرمزكان جنوب إيران، وقال مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، إن الزلزال، وقع على بعد 10 كيلو مترات من رويدر وبـ عمق 18 مترا من سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بشأن الخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأمس الأول السبت، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مدينة كوهرنك التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري الواقعة جنوب غربي إيران.

وقال مركز «رصد الزلازل» بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، إن الزلزال وقع على بعد 46 كيلو مترا من مدينة جلكرد، فيما كان مركز الزلزال في عمق7 كيلو مترات من سطح الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية هاواي الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، أعلنت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية أن هزة أرضية بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة بالقرب من ناليهو بولاية هاواي الواقعة في المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت «المسح الجيولوجي» أن الهزة وقعت على عمق 17.1 كيلومتر وعلى بعد 29 كيلومترا جنوبي ناليهو، فيما أشار نظام التحذير من أمواج المد العاتية «تسونامي» الأمريكي، إلى أنه لا يوجد أي تهديد بحدوث موجات بعد الهزة.

وفي 18 سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وشعر بتأثير الزالزل على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة.