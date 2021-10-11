انتشال الجزء الساقط من سور كوبري الساحل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قبل قليل، من انتشال الجزء الحديدي الذي سقط من كوبري الساحل في مياه النيل، صباح أمس الأحد، بعدما اصطدم به توك توك، بسبب السرعة الزائدة، بحسب أحد شهود العيان، وتم نقل الجزء المفقود من السور الحديدي على سيارة تتبع المحافظة.

عمليات بحث

وباشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها في الحادث بعد تلقيها بلاغًا بسقوط مكروباص من أعلى كوبري الساحل، حيث توجه قيادات مديرية أمن الجيزة إلى مكان الحادث، وتم الدفع بلانشات للبحث والوقوف على حقيقة سقوط ميكروباص من أعلى الكوبري من عدمه، كما وضعت حواجز أسمنتية في مكان سقوط السور من أعلى الكوبري وحواجز حديدية.

شاهد عيان

وكان شاهد عيان، يدعى طارق رفاعي، قال لـ «الوطن»، إن مركبة «توك توك»، اصطدمت بجزء من سور كوبري الساحل، مما أدى لسقوط السور من أعلى الكوبري إلى مياه النيل، بينما تمكن مستقلو «التوك توك» من النجاة.